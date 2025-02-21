По мнению аналитиков, из-за ограничений властей США компании придется поднять цены примерно на 9 процентов.

Ожидается, что серия iPhone 17 будет представлена в сентябре 2025 года. Инсайдеры сообщают, что премиальные и базовые модели станут дороже, передает Phone Arena.

По словам аналитика Bank of America Вамси Мохан, известного своими верными финансовыми прогнозами в IT-секторе, Apple повысит цены iPhone на 9%, чтобы компенсировать пошлины Трампа. Так, на днях о 10% повышении цен на ноутбуки сообщила компания Ace.