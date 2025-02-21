Ожидается, что серия iPhone 17 будет представлена в сентябре 2025 года. Инсайдеры сообщают, что премиальные и базовые модели станут дороже, передает Phone Arena.
По словам аналитика Bank of America Вамси Мохан, известного своими верными финансовыми прогнозами в IT-секторе, Apple повысит цены iPhone на 9%, чтобы компенсировать пошлины Трампа. Так, на днях о 10% повышении цен на ноутбуки сообщила компания Ace.
Аналитик отметил, что 85 процентов iPhone производятся в Китае, еще около 15% – в Индии. Из-за ограничений американского государства Apple придется либо принять эти расходы на себя, либо переложить на покупателей. В первом случае, по прогнозу Мохана, компания понесет убытки в размере 26 центов на акцию.
Если Apple передаст покупателям тарифы Трампа, то самый дешевый iPhone 17 может стоить $870 вместо $799, тогда как стоимость iPhone 17 Pro будет начинаться от $1089, почти на $100 дороже, чем у его предшественника. Неоправданную высокую цену iPhone 16e называют одной из предпосылок к подорожанию iPhone 17.
Apple еще в 2017 году компания негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999 и по-прежнему придерживается его. Цену базовых айфонов в последний раз пересматривали в 2020 году, когда вышли iPhone 12.
Ожидается, что все модели iPhone 17 получат 24-Мп фронтальную камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.
Также Apple готовит iPhone 17 Air, который заменит в серии модель Plus. Сообщается, что толщина устройства составит всего 5,5 миллиметров, что сделает его самым "тонким" телефоном Apple за всю историю.