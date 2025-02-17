На всех версиях iPhone 17, включая ультратонкий iPhone Air, дисплеи станут ярче и долговечнее.

По данным отраслевых источников, всю линейка iPhone 17 получит дисплеи на основе технологии M14 OLED от Samsung с улучшенными яркостью и долговечностью. Примечательно, что даже флагманский Galaxy S25 Ultra не может похвастаться столь продвинутым дисплеем.

Как сообщает Gizmochina, эти дисплеи на 20-30% ярче прошлогодних M13, установленных в линейке Galaxy S24. Флагманский Galaxy S25 Ultra в этом году получил улучшенную версию M13+, но даже она уступает панелям, которые Apple готовит для iPhone 17.

Galaxy S25 получил технологию AI ProScaler для улучшения изображения с помощью ИИ, однако программные методы не могут заменить аппаратные преимущества M14 OLED. Похоже, что решение Samsung отказаться от использования новых панелей в своих смартфонах обусловлено стремлением оптимизировать затраты и сохранить Apple в качестве ключевого клиента для премиальных дисплеев.

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Стоит отметить, что панели M14 уже сейчас используются в iPhone 16 Pro и Pro Max, но в этом году технологию внедрят во всю линейку iPhone 17. Это сделает дисплеи стандартных моделей более премиальными, особенно если подтвердится слухи о переходе на 120 Гц.

Это уже далеко не первые инсайды о линейке iPhone 17 – ранее в сети появлялась информация о загадочном iPhone Air, первом апдейте селфи-камеры за 5 лет и совершенно новом дизайне "прошек",

Напомним, бюджетный iPhone, не обновлявшийся с 2022 года, должны представить со дня на день. Вероятно, в среду, 19 февраля.

К слову, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg.

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