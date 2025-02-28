Компания намерена сравняться с ключевыми Android-конкурентами по объему оперативной памяти.

Джефф Пу, аналитик цепочки поставок Apple, поделился новым инсайдом о iPhone 17 Pro / 17 Pro Max, презентация которых состоится этой осенью.

Как сообщается, обе версии Pro получат 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, как у всех моделей iPhone 16. Дополнительный объем памяти будет использоваться для улучшения возможностей искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Смартфоны Apple всегда имели существенно меньше ОЗУ, чем у конкурентов на Android, так как оптимизация программного обеспечения и "железа" позволяла ей обходиться меньшими объемами. Однако функции с использованием ИИ требовательны к оперативке независимо от операционной системы.

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Еще ходят слухи, что блок камер iPhone 17 Pro / 17 Pro Max получит 48-Мп телефото-камеру, а фронтальная получит разрешение в 24 Мп – это будет первый апдейт "фронталки" со временем iPhone 11, когда 7‑мегапиксельный сенсор заменили на 12-мегапиксельный.

Диагональ экранов у Pro версий должна остаться прежней – 6,3 и 6,9 дюймов. Процессор – Apple A19 Pro, построенный по 3 нм техпроцессу TSMC.

Сегодня в продажу поступил iPhone 16e – самый доступный Айфон, который пришел на смену iPhone SE 3-го поколения. Смартфон получил OLED-экран и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

Журналисты выбрали пять лучших Android-альтернатив iPhone 16e. Относительно других смартфонов компании 16e самый доступный, однако за 600 долларов в экосистеме Android есть из чего выбрать.

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