Новинка будет конкурировать с Xiaomi 14 Pro и Galaxy S24 Ultra за звание лучшего фотофлагмана.

Vivo сообщила, что презентация линейки iQOO 12 состоится в ближайшие дни, а пока китайский производитель решил подогреть интерес к новым флагманам с помощью подборки фотографий. Они сделаны на разные камеры смартфона.

Особенно примечательным стал снимок Луны, сделанный с использованием 70-кратного зума, который продемонстрировал выдающуюся детализацию и качество изображения. Судя по всему, новинка будет конкурировать с Xiaomi 14 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra.

На тыльной стороне устройства разместится тройная камера, включающая основную камеру OmniVision OV50H на 50 МП, сверхширокоугольную камеру Samsung JN1 на 50 МП и телеобъектив OmniVision OV64B на 64 МП с оптическим 3Х зумом и цифровым зумом в 100 раз.

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Также в iQOO показали примеры в разных сценариях: есть вечерняя и дневная съемка, и еще один портрет, демонстрирующие высокий динамический диапазон и отсутствие шумов.

Помимо впечатляющего зума, обе модели будут работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, обеспечивая топовую производительность. Более того, оба смартфона будут оснащены батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Из других характеристик iQOO 12: экран с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, пиковая яркость 3000 нит и влагозащита по стандарту IP68. Официальная премьера линейки iQOO 12 состоится в ближайшие дни.

Также в этом месяце должен дебютировать OnePlus 12, правда, глобальный релиз состоится только в начале 2024 года. Он получит самый яркий в мире экран, также заметно прокачают камеры и батарею.

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