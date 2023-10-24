OnePlus 12 получит экран с пиковой яркостью 3000 нит. А пока лидером остается Xiaomi 13 Ultrа с дисплеем на 2600 нит.

В декабре ожидается презентация нового флагмана OnePlus – OnePlus 12. Уже известно, что он будет оборудован 2К-экраном от BOE с пиковой яркостью 3000 нит. Это будет рекорд на рынке смартфонов.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал "живые" фотографии OnePlus 12. На снимках показана передняя часть нового флагмана.

Ранее стало известно, что OnePlus заключила договор с китайским производителем BOE, который будет поставлять дисплеи для новых устройств. Они не только будут самыми яркими на рынке, то также превзойдут другие AMOLED-панели по точности цветопередачи и защите глаз. А позже в семействе OnePlus должны появиться еще более яркие решения.

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Сам OnePlus 12 получит 6,82-дюймовую LTPO-панель с разрешением 3168×1440 пикселей и частотой 120 Гц. Также было объявлено, что за производительность в нем будет отвечать новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, а топовая конфигурация предложит 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Также в новом флагмане OnePlus заметно обновят батарею и камеру. Первая увеличится аж на 400 мАч по сравнению с предшественником и составит 5400 мАч. Новые фотосенсоры будут составлять 50+50+64+32 мегапикселей против 50+48+32+16 Мп у OnePlus 11.

Ожидается, что в Китае OnePlus 12 представят в декабре, а вот глобальный релиз стоит ждать в начале 2024 года. Точная цена не упоминается, но учитывая все изменения новинка точно подорожает по сравнению с OnePlus 11.

Ранее в этом месяце OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open. Он выполнен в форме "раскладушки" и получил топовые LTPO-дисплеи и Snapdragon 8 Gen 2. Многие обозреватели называют его лучшим складным смартфоном на сегодняшний день.

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