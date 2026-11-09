'Я пошутил': Трамп отказался от идеи сделать главу UFC своим пресс-секретарем

По словам Трампа, глава UFC в восторге от этой идеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что шутил, говоря о том, что он хочет назначить главу UFC Дэйну Уайта своим пресс-секретарем. Об этом пишет The New York Times.

"Скажу вам честно, я просто пошутил. Дэйна в восторге от этой идеи, а Дэйна такой один. С ним лучше не связываться", - сказал журналистам Трамп.

Президент США подтвердил, что сегодня, 9 ноября, он встретится с Уайтом в Белом доме. Однако, по его словам, они не будут обсуждать кандидатуру главы UFC на пост пресс-секретаря.

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Кроме того, ранее планы на встречу подтвердил и сам Уайт. Он заявил, что ему "будет о чем поговорить" с Трампом.

Заявление Трампа об Уайте

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что он предложил главе UFC Дэйне Уайту должность своего пресс-секретаря. Также он попросил привлечь бойцов UFC к защите Белого дома, включая российских спортсменов.

По его словам, эти люди нужны, чтобы "защитить США от помешанных левых". Также Трамп поручил Минюсту расследовать заявления демократов, которые сами пригрозили чиновникам из его команды парламентским расследованием.

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