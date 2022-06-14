Несмотря на войну IT-индустрия Украины продолжает развиваться. Яркое доказательство этому — проведение онлайн-конференции NIX MultiConf #5. Это событие с очень важным значением для государства привлекло внимание топовых украинских бизнесменов и международного сообщества.

В этом году к участию в NIX MultiConf присоединились не только эксперты NIX и представители IT-отрасли страны — среди спикеров были известные представители украинского бизнеса и звезды мирового IT. Отдельного значение приобрел сбор средств для ВСУ и ГСЧС, который был начат во время онлайн-трансляции.

NIX, одна из крупнейших IT-команд, планировала провести мероприятие в офлайне в Харькове этой весной. Организаторы должны были привлечь около 10 000 посетителей. Война внесла свои коррективы, и несмотря на все мероприятие было проведено - в онлайне и с не менее впечатляющими результатами: 34 доклада, 33 часа прямых эфиров из студий в Ужгороде и Будапеште и более 40 тысяч просмотров. Это - очередное доказательство того, что IT-отрасль оставляет за собой звание локомотива украинской экономики и имеет весомую почву для привлечения иностранных инвестиций и заключения новых контрактов с партнерами из-за рубежа.

Мария Копейка, Head of PR Department NIX:

"У NIX MultiConf нет аналогов. Это проявление украинской силы через IT. Наш IT-бизнес есть и будет локомотивом экономики. Те, кто думают всеобъемлюще, понимают это. Но важно, чтобы мир услышал: украинцы — чрезвычайные люди с чрезвычайными способностями. Нам по силам за три недели организовать конференцию международного уровня. Мы защищаем Родину не только оружием — мы держим и тыл. NIX MultiConf #5 показывает, чего стоит украинский народ!".

По мнению предпринимателей-спикеров конференции, Украина была и будет оставаться надежным международным партнером в IT-сфере. Специалисты этой отрасли уже давно вышли на довоенные обороты, продолжают наращивать объемы и повышать уровень профессиональных навыков, успевают оказывать существенную волонтерскую поддержку ВСУ, ТрО, врачам и всем нуждающимся. Поэтому украинские айтишники стали образцом, примером подражания для иностранных коллег и заказчиков — как в профессиональном плане, так и в своей гражданской позиции.

Александр Колб, генеральный директор Promodo, спикер NIX MultiConf:

"Я жду от IT-отрасли роста. Уверен: Европа и США будут смотреть на Украину как на страну будущего. Нет разницы между нашими айтишниками и иностранными. Майндсетом и знаниями мы не отличаемся, а кое в чем могли бы и поспорить!".

В этом году конференция имела три тематические разветвления: IT, бизнес и прочее. Технические доклады на конференции охватили популярные IT-направления: Python, Java, ThinkData, JS, .NET, QA, PHP, бизнес-анализ. Что касается бизнеса, то здесь речь шла преимущественно о ведении IT-бизнеса во время войны, налогообложения в IT, об особенностях продажи услуг и управления командами во времена перемен.

Александр Кардаков, Глава наблюдательного совета "Октава Капитал", спикер NIX MultiConf:

"IT-бизнесу помогли "прививки" COVID-19. Мы привыкли к стрессам, неожиданным решениям, дистанционной работы. Однако изменилось отношение людей, отношения, места. И если у компании нет ценностей, надо найти новые, которые будут двигать людей".

Отдельного внимания заслуживают спикеры мирового уровня — настоящие звезды на международной арене, начинающие и основатели известных и популярных направлений в IT: соавтор Agile-манифеста Алистер Коберн, Senior Software Architect в Roundforest Гил Таяр и другие. Они подчеркнули — украинские айтишники удивительны во всем: от разработки профильных продуктов до личных качеств.

Гил Таяр, Senior Software Architect в Roundforest, спикер NIX MultiConf:

"В нашей команде есть два разработчика из Украины. И должен сказать: вы изумительны! У ваших IT-специалистов высокий уровень подготовки, это заметно и по вопросам во время выступления. Я надеюсь, что следующая конференция будет в офлайне — и в Украине!".

Во время двухдневной конференции организаторы собирали средства на нужды ВСУ и ГСЧС. По их инициативе сбор был продлен - реквизиты для донатов можно найти на сайте конференции.

Все выступления спикеров NIX MultiConf вы найдете на YouTube-канале NIX.

Справка:

NIX MultiConf - крупнейшая в Украине ИТ-конференция, которая в этом году проходила онлайн. Мероприятие полезно для ИТ-специалистов с разным опытом, которые стремятся развивать навыки и интересуются новинками ИТ-сферы. Почти 10 лет назад подобное мероприятие впервые состоялось в Харькове. За несколько лет комьюнити NIX MultiConf выросло из 150 сторонников конференции в масштабное событие мирового уровня. В 2020 году к онлайн-конференции присоединились зрители из США, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Италии и других стран.

NIX - одна из самых многочисленных в Украине IT-команд, которая насчитывает более 4500 специалистов. Специалисты NIX создают комплексные IT-решения для компаний из США, Европы и Юго-Восточной Азии. С началом полномасштабной войны NIX поддерживает членов команды, их родных и всех пострадавших от вторжения рф.