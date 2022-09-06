За август количество просмотров новостного ресурса достигло 166 миллионов.

УНІАН.net занял вторую строчку рейтинга новостных ресурсов страны, собрав месячную аудиторию уникальных пользователей из Украины 10 млн 416 тыс. 240, что конвертировалось в более чем 166 млн просмотров новостей в августе.

Отметим, что, кроме УНИАН, в ТОП-10 сайтов новостного сегмента рейтинга исследовательской компании Gemius Audience по результатам месяца среди украинских пользователей попали еще две информационные ресурсы группы 1+1 media – ТСН.uа и Glavred.info.

Так, по данным Gemius, в августе ТСН.uа посетило 11 млн 082 тыс. 960 уникальных пользователей, что обеспечило более 191 млн просмотров страниц сайта. Таким образом, ТСН.uа удерживает уверенное лидерство уже на протяжении 21 месяца подряд.

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Кроме этого, ТСН.uа продолжает быть самым мощным новостным ресурсом в digital-пространстве. Об этом свидетельствует статистика из соцсетей: Facebook-страница проекта насчитывает более 2 млн 300 тыс. читателей; YouTube-канал ресурса в августе пересек отметку в 4 млн пользователей, а суммарно количество просмотров видео на платформе превысило 4 млрд; в Instagram за обновлениями ТСН.uа следит более 876 тыс. пользователей; новости от ТСН.uа в Telegram читает более 860 тыс. человек, а в Twitter – почти 1 млн.

Дополнительно ТСН.uа вошел в ТОП-5 самых популярных сайтов Уанета, опередив ресурсы Wikipedia, Rozetka, OLX, PrivatBank и другие. В свою очередь, УНІАН.net также попал в ТОП самых популярных сайтов Украины, заняв 7 отметку.

В ТОП-10 новостных ресурсов по данным Gemius Audience в августе попал еще один сайт 1+1 media – Glavred.info. Так, впервые за историю своего существования редакции удалось сосредоточить вокруг себя 5 млн 353 тыс. 200 пользователей и обеспечить более 37 млн просмотров новостей среди украинской аудитории.

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