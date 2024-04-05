Бесплатные синие галочки верификации теперь раздают пользователям с большим количеством Premium-друзей.

Соцсеть X (бывший Twitter) вернула бесплатные "синие галочки" – отметки, которые ранее отображали верифицированные профили, а сейчас доступны для всех, кто готов заплатить за Premium.

Теперь их раздают пользователям с большим количеством подтвержденных подписчиков, сообщает Deadline. Помимо этого, аккаунты с минимум 2,5 тыс. подписчиков получают в подарок Premium-подписку на сервис, а при превышении порога в 5000 Premium-подписчиков – "Премиум плюс". Таким образом платформа будет поощрять инфлюэнсеров.

В результате в X/Twitter началась очередная волна массового появления синих галочек и волне негодования. До приобретения в 2022 году Маском "твиттера" синяя галочка у имени пользователя что-то значила, а сама соцсеть считалась золотым стандартом новостной платформы. Теперь же это скорее привилегия тех, кто не пожалел денег на Twitter, а не признак достоверного аккаунта.

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На скриншоте ниже показано сообщение, которое пользователи Twitter получают при автоматической верификации по новой системе.

Ранее СМИ писали, что Илон Маск подумывает о блокировке X в Европе из-за закона ЕС о цифровых услугах. Закон предписывает крупных технологическим соцсетям ограничивать распространение "вредоносного и нелегального контента" и раскрыть принцип работы рекомендательных алгоритмов.

В настоящий момент соцсеть Маска проходит расследование в ЕС. Регулятор проверяет, ввел ли X в заблуждение своих пользователей, изменив синюю галочку верификации, которая изначально была запущена в качестве инструмента проверки, но теперь служит индикатором того, что пользователь платит абонентскую плату.

Ранее также стало известно, что X теперь просит денег просто за публикацию постов. Всего 1 доллар в год и пока только в двух странах мира. Это мера для защиты от спама и другой активности ботов.

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