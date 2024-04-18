Одной из ее особенностей станет интеграция с основным сервисом TikTok.

В маркетплейсах App Store и Goole Play вышло бесплатное приложение TikTok Notes – это новая соцсеть от создателей TikTok, которая является прямым конкурентом Instagram. Пользователи могут выкладывать фото и оставлять к ним подписи с заголовками.

Хоть TikTok Notes является прямым конкурентом Instagram, соцсеть не копирует дизайн своего аналога под копирку. Тут можно делиться снимками, галереями фото и размещать текстовые посты. Еще присутствуют функции репоста, избранного и комментарии. А вот личных сообщений в соцсети нет, пишет The Guardian.

При запуске TikTok Notes пользователя встречают две вкладки: "Для вас" и "Подписки". В первом разделе показано определение алгоритма того, что вы хотели бы видеть, как и в обычном TikTok, во втором – публикации только от пользователей, на которых вы подписаны.

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Упоминается, что новый аккаунт создавать не придется – можно использовать существующую учетную запись TikTok, если она у вас есть. Одной из особенностей платформы станет интеграция с основным сервисом.

В настоящий момент TikTok Notes доступен только жителям Канады и Австралии. Пока не упоминается, когда приложение станет общедоступным во всех странах.

По слухам, у TikTok есть планы покинуть рынок США. Палата представителей США в марте приняла законопроект, согласно которому, компании ByteDance, владеющей сервисом, предоставляется около пяти месяцев на его продажу. В противном случае магазины приложений должны будут убрать TikTok у себя из загрузок. Позже стало известно, что Канада вслед за США может запретить TikTok.

Меж тем Instagram, как сообщал УНИАН, будет замыливать "нюдсы" в личных сообщениях. Теперь пользователи при получении фотографии с обнаженным телом сначала увидят размытое изображение и смогут решить, смотреть его или нет.

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