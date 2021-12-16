Соцсеть увеличила продолжительность "Историй" до 60 секунд.

Команда Instagram тестирует увеличенную продолжительность "Историй" – до 60 секунд. Вероятнее всего, это сделано для того, чтобы составить конкуренцию TikTok и другим набирающим популярность платформам.

Об этом пишет техпортал 9to5mac.

Раньше, если в сторис было загружено видео длительностью более 15 секунд, то оно автоматически разделялось на несколько отдельных. Нововведение позволяет сразу загрузить минутную историю и система не будет ее разделять на несколько 15-секундных.

Обновление распространяется постепенно для всех пользователей.

Ранее УНИАН уже писал, что в Instagram анонсировали новые функции для защиты подростков. Теперь пользователи соцсети не смогут отмечать или упоминать несовершеннолетних, которые на них не подписаны. При этом в качестве эксперимента разрешат удалять фото, лайки и комментарии, которые пользователи оставили много лет назад.

Читайте такжеНазваны самые популярные мессенджеры среди украинцевТакже сообщалось, что Instagram вернет хронологическую ленту постов. В частности, пользователям будет предоставлено право отказаться от формирования ленты алгоритмами.

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Автор: Денис Пономаренко