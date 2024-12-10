К пятилетию Киевстар ТВ разыгрывает подарки и подписки на контент платформы

В этом году 11 декабря платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, которую основали компании Киевстар и 1+1 media, исполнится 5 лет. По случаю годовщины до 15 декабря 2024 года разыгрывается много подарков от Киевстар ТВ и партнеров, в частности от ювелирного бренда Золотая Страна, сети книжных магазинов Книголенд, сети магазинов MOYO, настольные игры от издательства Geekach.
В подарочный фонд от Киевстар ТВ вошли:
- Телевизор Samsung QE50Q80DAUXUA;
- 2 планшета Apple iPad Air;
- 2 смартфона Apple iPhone 16 Plus;
- 5 портативных проекторов;
- 30 сертификатов на покупки в магазинах и книжных магазинах;
- 176 промокодов с доступом к контенту на Киевстар ТВ;
- Брендированные аксессуары и другие подарки;
По случаю юбилея платформа кино и телевидения Киевстар ТВ разыграет призы среди тех, кто активирует промокод 5YEARS и просмотрит любой контент. Сделать это могут абоненты любого мобильного оператора и интернет-провайдера.
Как активировать промокод
- Загрузите приложение Киевстар ТВ на Smart TV, смартфон или ТВ-приставку или откройте веб-версию в браузере по ссылке tv.kyivstar.ua.
- Авторизуйтесь по номеру телефона.
- В разделе "Профиль" выберите "Ввести промокод".
- Введите промокод 5YEARS и нажмите "Далее".
- Просмотрите любой видеоконтент на платформе до 15 декабря 2024 года.
Заказчик и Организатор Акции: ЧАО "Киевстар". Партнер: ООО "ПЛЮС ТВ". Правила розыгрыша размещены здесь.
Справочно
Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".