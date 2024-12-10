К пятилетию Киевстар ТВ разыгрывает подарки и подписки на контент платформы

По случаю дня рождения платформа кино и телевидения Киевстар ТВ проводит большой розыгрыш подарков (далее - Акция), среди которых - Телевизор Samsung, а также планшеты Apple iPad Air и Apple iPhone 16 Plus.

В этом году 11 декабря платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, которую основали компании Киевстар и 1+1 media, исполнится 5 лет. По случаю годовщины до 15 декабря 2024 года разыгрывается много подарков от Киевстар ТВ и партнеров, в частности от ювелирного бренда Золотая Страна, сети книжных магазинов Книголенд, сети магазинов MOYO, настольные игры от издательства Geekach.

В подарочный фонд от Киевстар ТВ вошли:

Телевизор Samsung QE50Q80DAUXUA;

2 планшета Apple iPad Air;

2 смартфона Apple iPhone 16 Plus;

5 портативных проекторов;

30 сертификатов на покупки в магазинах и книжных магазинах;

176 промокодов с доступом к контенту на Киевстар ТВ;

Брендированные аксессуары и другие подарки;

По случаю юбилея платформа кино и телевидения Киевстар ТВ разыграет призы среди тех, кто активирует промокод 5YEARS и просмотрит любой контент. Сделать это могут абоненты любого мобильного оператора и интернет-провайдера.

Видео дня

Как активировать промокод

Загрузите приложение Киевстар ТВ на Smart TV, смартфон или ТВ-приставку или откройте веб-версию в браузере по ссылке tv.kyivstar.ua. Авторизуйтесь по номеру телефона. В разделе "Профиль" выберите "Ввести промокод". Введите промокод 5YEARS и нажмите "Далее". Просмотрите любой видеоконтент на платформе до 15 декабря 2024 года.

Заказчик и Организатор Акции: ЧАО "Киевстар". Партнер: ООО "ПЛЮС ТВ". Правила розыгрыша размещены здесь.

Справочно

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".