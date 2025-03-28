Как сделать WhatsApp 'звонилкой' по умолчанию на iPhone: есть простая инструкция

Смартфон автоматически запустит мессенджер при нажатии на номер телефона или кнопку отправки сообщения.

WhatsApp обновился до версии 25.8.74. Начиная с этой версии, мессенджер можно выбрать в качестве стандартного приложения для звонков и текстовых сообщений на iPhone. Теперь не придется каждый раз открывать Ватсап, если нужно позвонить или написать сообщение.

Включить функцию можно на всех устройствах с iOS 18 и новее. Делается это буквально в несколько тапов:

Обновите WhatsApp до последней версии; Зайдите в "Настройки" iPhone; Откройте раздел "Приложения" → "Приложения по умолчанию"; Выберите WhatsApp в категориях "Сообщения" и "Вызов".

Теперь при попытке позвонить или отправить сообщение через встроенное приложение, iOS сразу откроет WhatsApp. Еще мессенджер откроется, если попросить Siri написать или позвонить кому-либо.

Видео дня

MacRumors пишет, что изначально возможность изменения стандартных приложений для звонков и сообщений была анонсирована для пользователей iPhone в Европейском союзе, но позже оказалось, что она доступна по всему миру.

В последнем обновлении WhatsApp получил новые функции для звонков, которых очень не хватает в Telegram. А еще раньше в WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений в текст. Аналогичная функция есть и в Телеграме, однако полноценно доступна только в премиуме.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН объяснял, вредно ли на самом деле оставлять смартфон заряжаться на всю ночь. И объяснял, как "разгрузить мозг" телефону и вернуть его к привычной работе

Вас также могут заинтересовать новости: