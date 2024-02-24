Эта простенькая процедура позволяет в большинстве случаев избавиться от мелких косяков и оптимизировать работу ОС.

Новенькие смартфоны "из коробки" всегда работают быстро, поэтому никакого дискомфорта пользователи обычно не испытывают. Тем не менее интенсивное его использование может привести к определенным проблемам в работе, в частности уменьшению его производительности и "тормозам".

Банальная процедура, избавляющая смартфон от большинства мелких лагов, которой все пренебрегают – принудительная перезагрузка. Это действие позволяет в большинстве случаев избавиться от мелких косяков и оптимизировать работу ОС.

Важно понимать, что перезагрузка смартфона – это не только отключение с последующим включением, но и важная процедура, которая прерывает выполнение всех фоновых процессов, освобождает оперативную память и процессор от лишней нагрузки, а также – в отдельных случаях – применяет внесенные изменения.

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Как перезагрузить iPhone

Первое, что нужно сделать с айфоном, это быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, а затем – уменьшения. Не нужно ждать слишком долго, достаточно одного короткого нажатия.

После этого зажмите и удерживайте боковую клавишу (Power) до тех пор, пока не появится логотип Apple. Увидев картинку, можете отпускать кнопку.

Как перезагрузить телефон Android

В отличие от iOS, на Android эта процедура заметно проще. Все, что нужно – одновременно нажать кнопки уменьшения громкости и включения питания. Удерживайте их в нажатом состоянии около 15 секунд.

После этого устройство автоматически перезагрузится или откроет меню, где можно выбрать опцию перезагрузки.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Частота перезагрузки смартфона может зависеть от нескольких факторов, включая тип устройства, операционную систему, а также ваш индивидуальный опыт использования. Но в большинстве случаев одного перезапуска в неделю более, чем достаточно.

Если случается так, что смартфон для его работоспособности приходится перезагружать чаще, чем раз в неделю, скорее всего в его работе есть более серьезные проблемы. Возможно, электронные компоненты выходят из строя, или же батарея не справляется с нагрузкой, заставляя смартфон переходить в щадящий режим пониженного потребления мощности. В таком случае время обновить его на более новую модель.

Если вы в поисках нового смартфона, популярный бенчмарк AnTuTu назвал лучшие смартфоны по соотношению цена/мощность на начало 2024 года. Для удобства рейтинг разбит на разные ценовые категории – все они предлагают по максимуму функционала за адекватную цену.

В свою очередь УНИАН рассказывал о функцие, которая "убивает" батарею и экран вашего телефона. На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на Айфонах дебютировала относительно недавно, поэтому для некоторых остается загадкой.

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