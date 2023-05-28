Как ожидается, рамка нового флагмана составит всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех.

Известный инсайдер Ice Universe показал рендер Xiaomi 14 Pro. Ожидается, что аппарат получит экран с рекордно тонкими рамками и привычным вырезом для селфи-камеры.

Если Xiaomi 13 получил рамку шириной 1,61 мм по бокам и 1,81 мм снизу, то Xiaomi 14 должен получить рамку шириной всего 1 мм – и речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех. Он также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру: в iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

По начинке тоже ожидаются улучшения, как минимум, новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3. Тестирование в Geekbench 6 показало, что чип набирает в одноядерном тесте 2563 балла, а в многоядерном – 7256 баллов. Это на 30 % больше, чем у Snapdragon 8 Gen 2.

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По слухам, Xiaomi 14 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт. Утечки указывают на наличие двух вариантов проводной быстрой зарядки: 90 Вт и 120 Вт. Также серии Xiaomi 14 приписывают продвинутую камеру. Анонс новых телефонов ожидается в ноябре с выходом до конца года.

Подробнее про линейку смартфонов Xiaomi 13

На старте в декабре вышло две модели – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Они отличаются по дизайну, но обе получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и оптику Leica.

Младшая модель с 6.36-дюймовой матрицей отчасти походит на последние версии iPhone за счет плоских граней и расположения камер, а у старшей края скругленные и экран-водопад диагональю 6.73 дюйма. Экраны смартфонов предлагает 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит.

В апреле Xiaomi представила модель 13 Ultra, которая выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу четыре сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica.

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