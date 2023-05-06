Примечательно, что iPhone 14 Pro Max попал в рейтинг, но находится лишь на седьмой позиции, уступая iPhone 14 Pro.

Ранее на этой неделе бенчмарк AnTuTu, занимающийся сравнительными тестами мобильных гаджетов, обновил свой традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов, а сейчас появился аналогичный рейтинг, но уже для устройств Apple под управлением iOS и iPadOS.

Особого внимания заслуживает топ-3, ведь именно эти устройства получили наибольшее количество баллов. Если вы не следите активно за "яблочными" новинками, то для вас это может быть полезно при потенциальном апгрейде.

Самым мощным устройством Apple был признан iPad Pro шестого поколения с 12,9-дюймовым экраном на процессоре M2 и с топовой комплектацией. Он набрал 1,413 млн баллов.

За ним следует iPad Pro того же поколения, но с экраном на 11 дюймов – устройство получило 1,288 баллов.

Тройку лидеров закрывает iPad Pro 2021 года на 13 дюймов, набравший 1,196 млн баллов.

У более современного iPhone 14 Pro, который получил новый процессор A16 Bionic, только шестое место в рейтинге, сразу за ним – модель 14 Pro Max. Восьмое и девятое место за Pro-версиями iPhone 13. Десятку замкнул iPad Pro 3 на Apple A12X Bionic. iPhone 14 и iPhone 14 Plus в рейтинг не попали.

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iPad Pro шестого поколения – самый продвинутый планшет Apple

В октябре 2022 года Apple выпустила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2. По факту это те же планшеты, что и модели 2021, но с обновленной начинкой и переработанным дизайном.

Из прочих особенностей новеньких iPad Pro: Face ID, двойная камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C и аудиосистема из четырех динамиков. Стоимость 11-дюймового планшета начинается от $799 (30 000 грн) и от $1099 (40 000 грн) для версии на 13 дюймов.

Ранее стало известно, что Apple готовит огромный 16-дюймовый iPad, который сможет полностью заменить ПК. Его могут выпустить уже этой осенью. Самый большой на текущий момент планшет Apple имеет 12,9-дюймовый экран.

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