Ранее на этой неделе бенчмарк AnTuTu, занимающийся сравнительными тестами мобильных гаджетов, обновил свой традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов, а сейчас появился аналогичный рейтинг, но уже для устройств Apple под управлением iOS и iPadOS.
Особого внимания заслуживает топ-3, ведь именно эти устройства получили наибольшее количество баллов. Если вы не следите активно за "яблочными" новинками, то для вас это может быть полезно при потенциальном апгрейде.
- Самым мощным устройством Apple был признан iPad Pro шестого поколения с 12,9-дюймовым экраном на процессоре M2 и с топовой комплектацией. Он набрал 1,413 млн баллов.
- За ним следует iPad Pro того же поколения, но с экраном на 11 дюймов – устройство получило 1,288 баллов.
- Тройку лидеров закрывает iPad Pro 2021 года на 13 дюймов, набравший 1,196 млн баллов.
У более современного iPhone 14 Pro, который получил новый процессор A16 Bionic, только шестое место в рейтинге, сразу за ним – модель 14 Pro Max. Восьмое и девятое место за Pro-версиями iPhone 13. Десятку замкнул iPad Pro 3 на Apple A12X Bionic. iPhone 14 и iPhone 14 Plus в рейтинг не попали.
iPad Pro шестого поколения – самый продвинутый планшет Apple
В октябре 2022 года Apple выпустила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2. По факту это те же планшеты, что и модели 2021, но с обновленной начинкой и переработанным дизайном.
Из прочих особенностей новеньких iPad Pro: Face ID, двойная камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C и аудиосистема из четырех динамиков. Стоимость 11-дюймового планшета начинается от $799 (30 000 грн) и от $1099 (40 000 грн) для версии на 13 дюймов.
Ранее стало известно, что Apple готовит огромный 16-дюймовый iPad, который сможет полностью заменить ПК. Его могут выпустить уже этой осенью. Самый большой на текущий момент планшет Apple имеет 12,9-дюймовый экран.