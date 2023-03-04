На следующую неделю у компании запланирован некий брифинг, где покажут новую желтую расцветку для iPhone 14 и 14 Plus.

Два независимых источника сообщили, что Apple представит этой весной iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтой расцветке.

На следующей неделе PR-команда Apple планирует провести некий брифинг – так что анонс нового цвета может случиться в самое ближайшее время.

Для купертиновцев привычно обновлять цветовую палитру айфонов весной. Так, 8 марта 2022 года была представлена зеленая линейка iPhone 13 и 13 Pro, а это как раз следующая неделя. А в апреле 2021 года свет увидел iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом цвете. Возможно, компания также представит новую коллекцию ремешков для Apple Watch.

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Текущие расцветки iPhone 14 и 14 Plus – Синий, Пурпурный, Полночь, Звездный свет и Product (красный). В желтом цвете уже продавались iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5C.

Базовые iPhone 14 оказались никому не нужны

Уже спустя две недели после запуска Apple начала сворачивать производство iPhone 14 из-за слабого спроса – аналогичная участь постигла и 14 Plus. Как оказалось, людям нужны только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max – их продажи, наоборот, выросли.

Причин, почему так получилось, можно назвать сразу несколько. Одна из них – отсутствие значимых отличий между iPhone 13 и 14. У "четырнадцатки" все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и устаревший процессор A15 Bionic.

В то же время топовые iPhone 14 Pro предлагают куда больше: новый процессор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

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