Parimatch Ukraine подписала Меморандум Ukrainian Gambling Council по рекламе азартных игр, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности. Инициатором документа стала профильная ассоциация Ukrainian Gambling Council, в которую входят крупнейшие операторы рынка азартных игр в Украине. Цель Меморандума – объединить усилия всех участников для установления единых подходов к применению законодательства о рекламе и спонсорства.

СЕО Parimatch Ukraine, Наталья Гилевич: "Как первая и пока единственная беттинг компания, получившая лицензию в Украине, мы чувствуем ответственность и готовы быть примером в статусе лидера отрасли. Мы готовы и в дальнейшем строить прозрачный бизнес в Украине. Именно поэтому мы договорились о единых правилах изготовления, размещения и распространения рекламы для всех организаторов азартных игр, которые присоединятся к Меморандуму. Уверена, что подписание первого в своем роде официального соглашения о соблюдении общих подходов в рекламе – необходимый шаг на пути к установлению принципов взаимоуважения и равноправия среди игроков рынка".

Уже на стадии согласования текста Меморандума Parimatch Ukraine привела все рекламные проявления к принятым стандартам, которые уменьшают количество рекламы азартных игр, добавляют предупредительный текст. "Наша главная задача – развивать гемблинг по принципам ответственной игры, чтобы игра была разновидностью досуга и получения положительных эмоции, а реклама – отвечала как нормам права, так и единственным принятым профессиональным сообществом подходам. И главное – была безопасной".

Среди основных принципов, которые утвердил документ: содержание рекламы, каналы ее размещения, содержание и порядок размещения предупредительного текста, качество Интернет-ресурсов для рекламной деятельности компаний, соблюдение принципов ответственной игры. Аналогичный подход был применен к размещению и содержанию спонсорской информации.

Ожидается, что к Меморандуму присоединится еще 10 национальных операторов азартных игр.

Автор: Григорий Бондарь