Даяна Ястремская рассталась с тренером / фото REUTERS
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баином.
Об этом она сообщила в своем Twitter.
"Я бы хотела анонсировать, что после US Open я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баином. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать удачи. Это был хороший опыт для меня", – написала Ястремская.
Сотрудничество Ястремской с Баином
Ястремская Даяна объявила о начале работы с Баином перед началом этого года. За время работы с наставником украинка выиграла 12 из 20 матчей в WTA-туре, а также дошла до финала на турнире в Аделаиде. На US Open украинка завершила свое выступление по итогам второго круга.
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