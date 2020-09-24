Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал на турнире WTA в Страсбурге.
В матче 1/4 финала Свитолина обыграла швейцарскую теннисистку Жиль Тайкманн, которая является 54-й ракеткой мира.
Читайте такжеСвитолина вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге (видео)
Матч длился 1 час и 25 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:3.
Свитолина вышла в полуфинал на грунтовых турнирах впервые с 2018 года.
В борьбе за путевку в финал украинка встретится с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь, №12 в рейтинге WTA) - Катержина Синякова (Чехия, №62).
Элина Свитолина: последние новости
- Украинская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал крупного турнира в Италии, уступив 19-й ракетке мира.
- С понедельника Свитолина вернулась в первую пятерку мирового рейтинга.
- Организаторы турнира в Страсбурге в соцсетях назвали Свитолину российской теннисисткой, но украинка быстро заметила ошибку.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram