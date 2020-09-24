Элина Свитолина выиграла второй матч на турнире в Страсбурге.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал на турнире WTA в Страсбурге.

В матче 1/4 финала Свитолина обыграла швейцарскую теннисистку Жиль Тайкманн, которая является 54-й ракеткой мира.

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Матч длился 1 час и 25 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:3.

Свитолина вышла в полуфинал на грунтовых турнирах впервые с 2018 года.

В борьбе за путевку в финал украинка встретится с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь, №12 в рейтинге WTA) - Катержина Синякова (Чехия, №62).

Элина Свитолина: последние новости

Украинская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал крупного турнира в Италии, уступив 19-й ракетке мира.

С понедельника Свитолина вернулась в первую пятерку мирового рейтинга.

Организаторы турнира в Страсбурге в соцсетях назвали Свитолину российской теннисисткой, но украинка быстро заметила ошибку.

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Автор: Антон Дударь