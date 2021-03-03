Украинка отдала сопернице из Японии лишь три гейма.

Украинка Элина Свитолина уверенно стартовала на турнире в катарской Дохе с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Читайте такжеЛучшая теннисистка Украины Свитолина затроллила популярную социальную сеть (видео)Свитолина, которая посеяна под первым номером, начала свой путь на турнире со второго круга. Украинка обыграла японку Мисаки Дои.

Свитолина расправилась с соперницей за 1 час и 5 минут. Итоговый счет - 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против представительницы Беларуси Виктории Азаренко, которая является 14-й ракеткой мира.

Любопытно, что Свитолина и Азаренко вместе выступали в Катаре в парном разряде, но вылетели уже на старте турнира.

A fine 1-2 finish to claim a fine 1&2 victory 💥💥



Top seed @ElinaSvitolina lines up a meeting with doubles partner Azarenka in the #QatarTotalOpen2021 quarterfinals! pic.twitter.com/LEo21UgViD — wta (@WTA) March 3, 2021

Вас также могут заинтересовать другие новости украинского тенниса:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь