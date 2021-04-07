Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/g.e.m.s.life
Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась подарками от своего возлюбленного Гаэля Монфиса.
Об этом украинка рассказала в stories на своей странице в Instagram.
Монфис подарил Свитолиной автомобиль Mercedes.
"Гаэль Монфис относится ко мне, как к королеве", - написала украинка.
instagram.com/elisvitolina
Также, судя по всему, Монфис подарил Свитолиной часы фирмы Hublot. Она показала фото часов и подарочного пакета.
instagram.com/elisvitolina
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Свитолина и Монфис: история отношений
- Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в конце 2018 года, а объявили о своем романе в начале 2019-го.
- Летом того же года пара ненадолго расставалась, но затем возобновила отношения.
- В феврале 2021-го Свитолина и Монфис объявили о том, что решили взять паузу в отношениях. Однако уже в марте пара восстановила совместную страницу в Instagram, а 4 апреля Монфис сделал Свитолиной предложение.
- Свадьба украинки и француза запланирована на июль.
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