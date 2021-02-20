Для влюбленных принять это решение было невероятно сложно.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина и ее французский бойфренд Гаэль Монфис (АТР №11) сделали объявление относительно своих отношений.

Сторис с этой информацией опубликовал Монфис в своем Instagram.

"Всем привет! Мы решили сделать паузу в наших отношениях. Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья и понимаем, что нам нужно место для личного пространства и для реализации целей. Мы не будем комментировать эту ситуацию. Благодарим вас заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем любовь каждому. Элина и Гаэль", - написали спортсмены.

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Автор: Будрин Артем