Пятая ракетка мира Элина Свитолина остановилась в шаге от финала престижного турнира WTA1000 в Майами.
В 1/2 финала украинка попала "под каток" первой ракетки мира Эшли Барти.
Матч завершился в первых двух сетах, каждый из которых длился чуть больше, чем 40 минут. Со счетом 3:6, 3:6 праздновала победу 24-летняя австралийка.
Это был седьмой поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 5:2 в пользу украинки.
Теперь Барти ждет свою оппонентку по финалу. С ней сыграет победительница другого полуфинала, где Бьянка Андрееску и Мария Саккари определят кто из них более достойна посоревноваться с первой ракеткой планеты за победу в турнире.
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Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- Турнир в Майами - шестой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.
- На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегулі.
- Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, а в Дубае вылетела уже во втором круге.
- Свитолина на турнире в Майами последовательно убрала со своего пути американку Шелби Роджерс после этого первую ракету России Екатерину Александрову, а в 1/8 обыграла титулованную чешку Петру Квитову. В 1/4 украинка уничтожила Анастасию Севастову.
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