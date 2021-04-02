26-летняя украинка прервала свою четырехматчевую серию побед.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина остановилась в шаге от финала престижного турнира WTA1000 в Майами.

В 1/2 финала украинка попала "под каток" первой ракетки мира Эшли Барти.

Матч завершился в первых двух сетах, каждый из которых длился чуть больше, чем 40 минут. Со счетом 3:6, 3:6 праздновала победу 24-летняя австралийка.

Это был седьмой поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 5:2 в пользу украинки.

Теперь Барти ждет свою оппонентку по финалу. С ней сыграет победительница другого полуфинала, где Бьянка Андрееску и Мария Саккари определят кто из них более достойна посоревноваться с первой ракеткой планеты за победу в турнире.

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Автор: Будрин Артем