Сергей Стаховский / фото УНИАН
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) вылетает из турнира ATP 250 в Мельбурне ("Great Ocean Road Open").
Во втором круге 35-летний киевлянин уступил шестому сеяному Райли Опелке из США (№40 ATP).
Great Ocean Road Open. 1/16
Сергей Стаховский (Украина) - Райли Опелка (США) - 6:7, 4:6
В личных встречах счет стал в пользу американца 2:0. В 2016 году Опелка уже побеждал Стаховского.
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Напомним, что Сергей будет представлять Украину на Australian Open-2021.
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