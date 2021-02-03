Сергей навязал борьбу молодому американцу.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) вылетает из турнира ATP 250 в Мельбурне ("Great Ocean Road Open").

Во втором круге 35-летний киевлянин уступил шестому сеяному Райли Опелке из США (№40 ATP).

Great Ocean Road Open. 1/16

Сергей Стаховский (Украина) - Райли Опелка (США) - 6:7, 4:6

В личных встречах счет стал в пользу американца 2:0. В 2016 году Опелка уже побеждал Стаховского.

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Напомним, что Сергей будет представлять Украину на Australian Open-2021.

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Автор: Будрин Артем