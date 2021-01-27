Звездный российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительную пробу на допинг.
Об этом сообщает news.ru.
Анализ показал, что в организме 30-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат - фуросемид.
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Источник news.ru отметил, что фуросемид употребляют в тех случаях, когда хотят замаскировать следы другого запрещенного препарата. Это вещество-прикрытие и WADA наказывает за употребление подобных вещей. Также источник добавил реплику: "Скоро уже некому будет выступать".
Заметим, что Шубенков является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Также Сергея в России наградили орденом "За заслуги перед Родиной" и дали звание заслуженного мастера спорта.
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