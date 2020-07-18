Четырехкратный чемпион Украины по баскетболу умер в возрасте 45 лет

Андрей Ботичев наибольших успехов добился в составе "Азовмаша".

Бывший баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев скончался на 46-м году жизни.

Читайте такжеДвукратный чемпион мира погиб во время подводной охоты

Об этом сообщил портал "Планета Баскетбол".

Ботичев выступал на позиции тяжелого форварда в составе донецкого "Шахтера", "Автодора", "Азовмаша" и "Донецка", а также национальной команды.

В составе мариупольского клуба игрок добился наибольших успехов. Среди них - четыре титула чемпиона Украины, победа в Северной конференции Кубка Европы ФИБА и выход в финал Еврокубка ФИБА.

После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал работать в баскетболе, но уже в качестве судьи и тренера.

Как сообщал УНИАН, в начале прошлого года ушел из жизни пятикратный чемпион Украины по баскетболу Александр Окунский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram