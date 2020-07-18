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Четырехкратный чемпион Украины по баскетболу умер в возрасте 45 лет

12:50, 18 июля 2020
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Андрей Ботичев / фото УНИАН

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Об этом сообщил портал "Планета Баскетбол".

Ботичев выступал на позиции тяжелого форварда в составе донецкого "Шахтера", "Автодора", "Азовмаша" и "Донецка", а также национальной команды.

В составе мариупольского клуба игрок добился наибольших успехов. Среди них - четыре титула чемпиона Украины, победа в Северной конференции Кубка Европы ФИБА и выход в финал Еврокубка ФИБА.

После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал работать в баскетболе, но уже в качестве судьи и тренера.

Как сообщал УНИАН, в начале прошлого года ушел из жизни пятикратный чемпион Украины по баскетболу Александр Окунский.

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