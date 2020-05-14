Рекорд Бекхэма побит: назван самый богатый спортсмен Великобритании
Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" признан самым богатым спортсменом в истории Великобритании.
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Рейтинг представило издание The Times.
Состояние гонщика оценивается в 275 миллионов долларов. За последний год Хэмилтон заработал 45 миллионов.
Пилот Формулы-1 стал самым богатым спортсменом за все 32 года существования рейтинга. Он побил рекорд легенды английского футбола Дэвида Бекхэма. В 2013-м году его состояние составило 243 миллиона.
В первую тройку списка вошли гольфист Рори Макилрой (207 миллионов) и футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл (139 миллионов).
Льюис Хэмилтон - шестикратный чемпион мира. Нынешний сезон Формулы-1 пока не стартовал из-за пандемии коронавируса. Десять гонок уже были отменены.
УНИАН ранее сообщал о том, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.