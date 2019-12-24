Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Возглавил рейтинг непобедимый боксер Флойд Мэйвезер.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в период с начала 2010-го по конец 2019 года.

Рейтинг опубликован на forbes.com.

Первое место в списке занял экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер, который за десять лет заработал 915 миллионов долларов.

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Американец опередил в рейтинге португальского форварда Криштиану Роналду, а также аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывались зарплаты, премиальные, призовые и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав по ходу их карьеры.

Топ-10 рейтинга

1. Флойд Мэйвезер (США, бокс) - 915 миллионов долларов

2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 800 млн

3. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 750 млн

4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 680 млн

5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 640 млн

6. Тайгер Вудс (США, гольф) - 615 млн

7. Фил Микельсон (США, гольф) - 480 млн

8. Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс) - 435 млн

9. Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 425 млн

10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) - 400 млн

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА опубликовал доходы клубов за прошлый сезон Лиги чемпионов.