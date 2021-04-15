Сборной Украины предрекают 15-е место в медальном зачете по итогам Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио летом.
Прогноз касательно количества медалей сделала компания Gracenote, занимающаяся сбором и обработкой статистических данных.
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По мнению аналитиков, Украина может завоевать 21 награду: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
Отметим, что это на 10 наград больше, чем на Олимпиаде-2016, где у украинской сборной было 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Победу в медальном зачете на Олимпиаде в Токио прогнозируют сборной США. Ожидается, что американцы выиграют 114 медалей и 43 из них будут золотыми.
Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.
- Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.
- Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио.
- В МОК заявили, что считают невозможным отмену Олимпиады в этом году.
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