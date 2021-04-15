В общем зачете Украина, согласно прогнозу, должна оказаться в топ-15.

Сборной Украины предрекают 15-е место в медальном зачете по итогам Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио летом.

Прогноз касательно количества медалей сделала компания Gracenote, занимающаяся сбором и обработкой статистических данных.

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По мнению аналитиков, Украина может завоевать 21 награду: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Отметим, что это на 10 наград больше, чем на Олимпиаде-2016, где у украинской сборной было 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Победу в медальном зачете на Олимпиаде в Токио прогнозируют сборной США. Ожидается, что американцы выиграют 114 медалей и 43 из них будут золотыми.

Олимпиада в Токио: детали

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Автор: Антон Дударь