Причины отстранения Олега Верняева пока не называются.

Чемпиона Олимпийских игр по спортивной гимнастике Олега Верняева временно отстранили от соревнований.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Подробности отстранения Верняева на данный момент не называются.

В FIG подчеркнули, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается".

Читайте такжеПопалась на допинге после победы: украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года

"FIG не будет комментировать данную процедуру", - сказал представитель федерации.

На сайте FIG Верняев числится в списке отстраненных спортсменов с конца декабря.

Отметим, что в декабре Верняев пропустил чемпионат Европы. В украинской сборной тогда заявили, что это связано с микротравмами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь