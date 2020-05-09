Один из боев турнира UFC отменен: у трех человек выявили коронавирус
Один из боев в рамках турнира UFC 249 отменен после того, как коронавирус был обнаружен у американского бойца Роналдо Соузы и двух членов его команды.
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Об этом сообщает bjpenn.com со ссылкой на официальное заявление организации.
Соуза должен был встретиться с соотечественником Юрайя Холлом. Поединок отменен, однако остальные бои все равно состоятся.
При этом Соуза и представители его команды активно контактировали с другими участниками события, но у остальных тесты были негативными. На дуэли взглядов боец был в маске и перчатках. Симптомов заболевания ни у бойца, ни у членов его команды пока нет.
Турнир UFC 249 состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (Флорида, США). Местные власти разрешили провести столь крупное спортивное событие без болельщиков и с выполнением всех необходимых медицинских рекомендаций.
В главном бою вечера встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.
УНИАН ранее сообщал о том, что звезда UFC Конор Макгрегор принял вызов на бой от легендарного боксера.