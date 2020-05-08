Звезда UFC Макгрегор принял вызов на бой от легендарного боксера

Ирландец может во второй раз в карьере выйти на ринг.

Звездный ирландский боец UFC Конор Макгрегор может провести бой по правилам бокса с легендой ринга Оскаром Де Ла Хойей.

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47-летний экс-боксер, который ныне является промоутером, заявил, что сможет одержать быструю победу над Макгрегором:

"Два раунда, брат. Моя особенность состоит в том, что я всегда выхожу на ринг убивать соперника. С удовольствием слежу за Макгрегором в октагоне и очень уважаю его. Но бокс - это совершенно другое дело", - заявил Де Ла Хойя в комментарии BoxingScene.

Конор отреагировал на слова бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях:

"Я принимаю твой вызов", - написал Макгрегор в Twitter.

Конор Макгрегор однажды уже боксировал. 26 августа 2017 года он встретился с Флойдом Мэйвезером и уступил непобедимому боксеру техническим нокаутом в десятом раунде.

УНИАН ранее сообщал о том, что Макгрегор сообщил о смерти родственницы из-за коронавируса.