Мераб Двалишвили назвал произошедшее "глупым инцидентом"

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разбил голову об лед после того, как нырнул в прорубь.

Об этом Двалишвили рассказал на своей странице в Instagram, добавив соответствующее видео.

Спортсмен сообщил, что захотел окунуться в пруду, но все закончилось травмой и госпитализацией.

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"Думал, что это прекрасный день для тренировки и пробежки в парке. Потом увидел пруд и подумал, что там снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула. Но еще больнее было, когда ее сшивали. Теперь все хорошо, чувствую себя отлично", - рассказал грузин.

Идя с окровавленной головой от пруда, Двалишвили сказал: "Какой прекрасный день и какой глупый инцидент".

На счету Двалишвили девять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В UFC он одержал пять побед подряд.

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Автор: Антон Дударь