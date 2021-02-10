Элина и Вячеслав Кравцовы / фото instagram.com/elina_kravz
Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов стал отцом. "Вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко (Кравцова) родила ему дочь.
Об этом супруга баскетболиста сообщила в Instagram.
Радостное событие в семье 33-летнего баскетболиста и 23-летней модели произошло 8 февраля.
Новорожденную назвали Мелисса.
instagram.com/elina_kravz
Отметим, что Кравцов сделал предложение возлюбленной в сентябре 2019 года. В конце того же года пара сыграла свадьбу.
фото instagram.com/elina_kravz
фото instagram.com/elina_kravz
фото instagram.com/elina_kravz
фото instagram.com/elina_kravz
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