Вячеслав Кравцов и Элина Руденко впервые стали родителями.

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов стал отцом. "Вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко (Кравцова) родила ему дочь.

Об этом супруга баскетболиста сообщила в Instagram.

Радостное событие в семье 33-летнего баскетболиста и 23-летней модели произошло 8 февраля.

Новорожденную назвали Мелисса.

Отметим, что Кравцов сделал предложение возлюбленной в сентябре 2019 года. В конце того же года пара сыграла свадьбу.

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Автор: Антон Дударь