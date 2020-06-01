В UFC анонсировали громкий бой с участием Макгрегора

Конор Магрегор встретится с победителем боя за чемпионский титул.

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал бой между скандальным ирландским бойцом Конором Магрегором и победителем поединка Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи.

"Предвкушаю бой Джастин Гэтжи - Хабиб Нурмагомедов. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого боя буду в предвкушении боя Конора с победителем", - сказал Уайт, которого цитирует ESPN.

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Отметим, что Нурмагомедов владеет чемпионским поясом в легком весе, а Гэтжи - поясом "временного чемпиона" в этой же весовой категории. Ожидается, что их бой состоится осенью.

Нурмагомедов и Макгрегор уже встречались в октагоне в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу в четвертом раунде.

После этого Макгрегор провел бой против Дональда Серроне, в котором одержал победу за 40 секунд.

Как сообщал УНИАН, Гэтжи завоевал пояс "временного чемпиона", победив Тони Фергюсона.

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