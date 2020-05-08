Главный информатор WADA написал книгу про "развал тайной допинговой империи Путина" (фото)

Григорий Родченков был одной из центральных фигур в скандале с допингом в РФ.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков написал книгу.

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Анонс произведения опубликовало издательство Penguin.

Книга получила название "Дело Родченкова", а в подзаголовке написано: "Как я развалил тайную допинговую империю Путина".

Аннотация отмечает, что произведение расскажет про "крупнейший спортивный скандал в истории". Автор отметил, что информация о допинге в России, которая известна миру сейчас, является лишь "верхушкой айсберга".

В описании указано, что история начнется с первого знакомства Родченкова с допингом в 22-летнем возрасте, когда он был московским студентом. Затем его ждала встреча с профессиональным спортом РФ и государственной системой, которая состоит из "людей, полных лжи, обмана и аморальности".

Книга объемом 320 страниц поступит в продажу 30 июля.

Напомним, Григорий Родченков бежал из России в США в 2016-м году, после чего рассказал журналистам о ситуации с допингом у себя на родине. Его данные стали поводом для масштабного расследования, которое привело к отстранению РФ от олимпийского движения и множеству дисквалификаций.

УНИАН ранее сообщал о том, что WADA завершило расследование по делам о допинге 298 российских спортсменов.