WADA завершило расследование по делам о допинге 298 российских спортсменов

Вся информация передана спортивным федерациям для вынесения наказаний.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование по делам 298 российских спортсменов.

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Об этом сообщил официальный сайт организации.

Данные экспертов были направлены 27 международным спортивным федерациям, которые будут принимать решение о наказании нарушителей.

Информация для начала расследования была получена после подтверждения манипуляций с пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Известно, что махинации в лаборатории коснулись 145 случаев нарушения антидопингового законодательства. Другие 153 дела из 298 не пересекаются с этим скандалом.

Напомним, в декабре 2019 года Россия на четыре года была отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. В январе WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории.

УНИАН ранее сообщал о том, что дисквалифицированные до 2020 года спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио после ее переноса.