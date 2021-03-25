Украинка смогла переломить ход встречи и победила в трех сетах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA1000 в Майами с призовым фондом $3,260,190.

Читайте также"Пошли вы нах*й": известный украинский бизнесмен резко ответил критикам теннисистки СвитолинойСвитолина начала свой путь на турнире со второго круга и в волевом стиле обыграла 52-ю ракетку мира Шелби Роджерс из США.

Матч продлился два с половиной часа. Свитолина проиграла первый сет, затем победила во второй партии на тайбрэйке, после чего оставила за собой третий сет.

Свитолина смогла обыграть Роджерс в четвертый раз из четырех личных встреч.

The No.5 seed recovers 🇺🇦@ElinaSvitolina lines up a Round 3 meeting with Alexandrova.#MiamiOpenpic.twitter.com/AmgNyWux68 — wta (@WTA) March 25, 2021

Во втором круге Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге.

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Автор: Антон Дударь