Чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве

Екатерина Александровская завоевывала титул на юниорском уровне.

20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве в ночь на 18 июля.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

Девушка была обнаружена мертвой под окнами шестиэтажного дома. Предварительная версия следствия - самоубийство.

При этом спортсменка оставила записку со словом "люблю". Ранее она уже пыталась покончить с собой из-за травм, которые мешали ее карьере.

Александровская в последние годы выступала за Австралию. В 2017-м году она стала чемпионкой мира среди юниоров в дуэте с Харли Уиндзором. Также пара дважды выигрывала чемпионат Австралии - в 2017 и 2019 годах.

УНИАН ранее сообщал о том, что французская чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения.

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