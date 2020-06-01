Звездный баскетболист НБА избил участника протестов в США (видео)

Джей Ар Смит вел себя агрессивно и попал в объективы камер.

Чемпион НБА в составе "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит совершил нападение на мужчину, который участвовал в протестах в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

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Стычка произошла в Лос-Анджелесе. Видео, которое опубликовал таблоид TMZ Sports, зафиксировало нападение баскетболиста на белокожего мужчину. Спортсмен избил его ногами.

Как сообщает Clutch Points, Смит увидел, как человек разбил окно в его автомобиле. Баскетболист догнал его и применил физическую силу.

"Это не преступление на почве ненависти. У меня нет ни с кем проблем. Этот мерзавец разбил мне окно, поэтому я его проучил. Он не знал, на чью машину нападает", - заявил экс-игрок "Кливленда".

Стоит отметить, что с прошлого года 34-летний Джей Ар Смит остается без клуба.

Напомним, полицейские задержали Джорджа Флойда в Миннеаполисе якобы за намерение расплатиться фальшивыми деньгами. После задержания темнокожий мужчина задохнулся - полицейский задушил его, прижимая коленом к земле. Эта смерть вызвала массовые беспорядки во многих городах США.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боксер опубликовал видео беспорядков в Лос-Анджелесе.

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