"Начался полный п***ец": украинский боксер опубликовал видео беспорядков в Лос-Анджелесе

Иван Редкач поделился кадрами протестов из города, в котором проживает.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о том, что происходит в США после громкого убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский в Миннеаполисе.

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Спортсмен опубликовал видео протестов из Лос-Анджелеса, где он проживает.

"Пока вы мирно спали, в США начался полный п***ец. Протесты, перестрелки, грабежи магазинов, а далее - стычки с полицией, да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и, с другой стороны.

Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен - и вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю", - подписал Редкач ролик в Instagram.

Напомним, полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за намерение расплатиться фальшивыми деньгами. После задержания темнокожий мужчина задохнулся - полицейский задушил его, прижимая коленом к земле. Эта смерть вызвала массовые беспорядки во многих городах США.

УНИАН ранее сообщал о том, что легенда украинского бокса Владимир Кличко выступил против расизма после убийства Джорджа Флойда.

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