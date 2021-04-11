Дмитрий Чумак также опубликовал картинку с горящим Кремлем.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал строчки из песни группы "Ленинград" авторства Сергея Шнурова.

Данный пост Чумак опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший избирком.

Никто не выжил - все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?".

Данные строки украинец дополнил картинкой с горящим Кремлем.

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Для Украины медаль Чумака - уже четвертое золото в сумме двоеборья на чемпионате Европы.

Ранее абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.

Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.

В весовой категории до 81 кг золото выиграла Алина Марущак.

Кроме того, в активе украинской сборной есть бронза, которую в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский.

С учетом "малых" медалей у Украины 14 наград - 10 золотых и 4 бронзовые.

В общем зачете чемпионата Европы Украина поднялась на первое место.

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Автор: Антон Дударь