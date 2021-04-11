Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал строчки из песни группы "Ленинград" авторства Сергея Шнурова.
Данный пост Чумак опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?".
Данные строки украинец дополнил картинкой с горящим Кремлем.
ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: результаты Украины
- Для Украины медаль Чумака - уже четвертое золото в сумме двоеборья на чемпионате Европы.
- Ранее абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.
- Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.
- В весовой категории до 81 кг золото выиграла Алина Марущак.
- Кроме того, в активе украинской сборной есть бронза, которую в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский.
- С учетом "малых" медалей у Украины 14 наград - 10 золотых и 4 бронзовые.
- В общем зачете чемпионата Европы Украина поднялась на первое место.
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