Чешский фридайвер Дэвид Венцл установил мировой рекорд - он проплыл подо льдом почти 81 метр.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Заплыв проходил на замерзшем озере на севере Чехии. В озере предварительно сделали несколько прорубей.
Читайте такжеБоец UFC решил нырнуть в пруд и разбил голову об лед (видео)Для того, чтобы преодолеть дистанцию, Венцлу понадобилось полторы минуты. Он проплыл подо льдом на одном дыхании.
После заплыва Венцл признался, что у него не было проблем с тем, чтобы задержать дыхание, а вот холод был невыносимым.
Достижение чеха внесут в Книгу рекордов Гиннеса.
Предыдущий рекорд (76 метров) принадлежал датчанину Стигу Северинсену и продержался восемь лет.
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