"Барком-Кажаны" недовольны уровнем конкуренции в Украине.

Действующий чемпион Украины по волейболу львовские "Барком-Кажаны" с сезона 2022/23 будут играть в высшем дивизионе чемпионата Польши.

Об этом сообщает Ассоциация польской волейбольной лиги.

12 президентов польских клубов из 14 поддержали на голосовании вход львовской команды в их лигу.

"Барком-Кажаны" станут первым иностранным клубом в истории чемпионата Польши. Но львовянам предстоит еще выполнить перечень условий для получения лицензии.

Президент клуба Олег Баран пояснил, что решение перебраться в польскую лигу обусловлено слабой конкуренцией в чемпионате Украины.

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"Барком-Кажаны": главное

Волейбольный клуб "Барком-Кажаны" основан в 2009 году. Все время они выступали в Суперлиге Украины.

С сезона-2017/18 "Барком-Кажаны" завоевали все титулы в Украине за исключением Кубка Украины-2019/20.

За прошлый сезон львовская команда уступила лишь раз на внутренней арене.

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Автор: Артем Будрин