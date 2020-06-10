"Может засунуть себе в задницу": известный российский фигурист получил жесткий ответ на гомофобные заявления

Американский экс-фигурист Адам Риппон не принял извинения Алексея Ягудина.

Бывший американский фигурист Адам Риппон ответил на заявления российского коллеги Алексея Ягудина, который раскритиковал пожертвование в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

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Риппон на своей странице в Twitter сообщил, что пожертвовал в этот фонд еще тысячу долларов от имени Ягудина.

"Когда олимпийский чемпион Алексей Ягудин узнал про мое пожертвование благотворительному фонду, который помогает чернокожим транссексуалам, он сказал, что ждет смерти таких людей как я. Меня это вдохновило перевести фонду еще тысячу долларов, но теперь - от его имени", - написал Риппон.

Стоит отметить, что Ягудин извинился за свои слова, но американец не принял извинения:

"Я не принимаю этого. Он может взять свои извинения вместе с гомофобией, трансфобией и расизмом, свою олимпийскую золотую медаль - и засунуть все это себе в задницу".

Алексей Ягудин является чемпионом Олимпиады-2002 и четырехкратным чемпионом мира.

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