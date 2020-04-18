"Извлекут выгоду": дисквалифицированные до 2020 года спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио

Отстранение спортсменов не привязано к конкретным спортивным событиям.

Спортсмены, сроки дисквалификации которых истекают в 2020 году, смогут принять участие в Олимпийских играх в следующем году.

Об этом заявил глава независимой организации по борьбе с допингом Athletics Integrity Unit Брэтт Клотье, передает Reuters.

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"Согласно кодексу WADA, стандартное наказание за допинг - четырехлетняя дисквалификация. Это было разработано, чтобы срок совпадал с олимпийским циклом. Но, конечно, мы имеем дело с аномалией - Олимпиада сдвинулась на следующий год, поэтому некоторые спортсмены извлекут из этого выгоду", - сказал Клотье.

"Это печальная ситуация, но она попадает под юридические правила, потому что "бан" привязан ко времени, а не конкретным событиям", - добавил он.

Напомним, в 2021 году Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал УНИАН, стало известно, при каком условии Олимпийские игры не состоятся в следующем году.