цей матеріал доступний українською

"Извлекут выгоду": дисквалифицированные до 2020 года спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио

14:49, 18 апреля 2020
Другое
45 0
Олимпийские кольца в Токио / REUTERS

Об этом заявил глава независимой организации по борьбе с допингом Athletics Integrity Unit Брэтт Клотье, передает Reuters.

Читайте такжеОлимпиада-2020 не будет менять название после переноса на следующий год

"Согласно кодексу WADA, стандартное наказание за допинг - четырехлетняя дисквалификация. Это было разработано, чтобы срок совпадал с олимпийским циклом. Но, конечно, мы имеем дело с аномалией - Олимпиада сдвинулась на следующий год, поэтому некоторые спортсмены извлекут из этого выгоду", - сказал Клотье.

"Это печальная ситуация, но она попадает под юридические правила, потому что "бан" привязан ко времени, а не конкретным событиям", - добавил он.

Напомним, в 2021 году Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал УНИАН, стало известно, при каком условии Олимпийские игры не состоятся в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter