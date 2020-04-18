Перенос Олимпиады на 2021 год: стало известно, при каком условии Игры могут не состояться

Для того, чтобы Олимпиада прошла в следующем году, нужно разработать вакцину от коронавируса.

Олимпийские игры в Токио могут не состояться и в 2021 году, если ученые к тому времени не разработают вакцину от COVID-19.

Об этом сообщила профессор Эдинбургского университета Дэви Шридхар, которую цитирует BBC.

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"Если мы получим вакцину в течение года, думаю, проведение Олимпиады выглядит реалистично. Эффективная и доступная вакцина будет переломным моментом. Если же научного прорыва не случится, думаю, это нереально", - сказала Шридхар.

"Мы слышим от ученых, что разработать вакцину возможно. Я думала, на это уйдет год или полтора, но вероятно, что это может случиться раньше", - также отметила профессор.

Как сообщал УНИАН, ранее МОК официально утвердил даты проведения Олимпиады в 2021 году. Открытие Игр запланировано на 23 июля.