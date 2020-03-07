Украинская теннисистка остановилась в шаге от финала турнира в США
Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в полуфинале турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе (США).
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Соперницей Цуренко была румынка Ирина-Камелия Бегу, которая занимает 104-ю позицию в мировом рейтинге WTA.
Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился победой румынской теннисистки в двух сетах - 4:6, 4:6. Украинка допустила пять двойных ошибок против одной у соперницы.
Цуренко при этом продолжает лидировать в личных встречах со счетом 3:2.
Напомним, из-за травмы в прошлом году украинская теннисистка выпала из топ-30 мирового рейтинга и на данный момент занимает 152-е место. Благодаря успешному выступлению в США она станет 139-й ракеткой мира.
Как сообщал УНИАН, ранее Цуренко упустила шанс выиграть титул на турнире в Каире.