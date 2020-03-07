Украина боролась за золото, но стала четвертой в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Сборную оставил без медалей последний огневой рубеж.

В чешском Нове Место прошла третья гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону - женская эстафета.

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Весь этап проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.

Сборную Украины в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Джима передала эстафету первой, а Семеренко сумела сохранить вторую позицию. У Пидгрушной на заключительном этапе был шанс побороться даже за золото, однако на заключительном огневом рубеже она получила штрафной круг и в борьбе за бронзу уступила немке Дениз Херманн.

Победу праздновала сборная Норвегии.

Результаты гонки

1. Норвегия - 1:09.14,8 (0+8)

2. Франция - +28,7 (1+10)

3. Германия - +57,0 (1+14)

4. Украина - +58,5 (1+12)

УНИАН ранее сообщал о результатах мужской спринтерской гонки в Чехии.